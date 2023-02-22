Донецк, , 14:21 — REGNUM «Единая Россия» окажет всевозможное содействие в создании специального государственного фонда помощи ветеранам СВО, членам их семей и родственникам погибших, о котором говорил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Об этом в среду, 22 февраля, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Съезд «Единой России» er.ru

В восемнадцатом послании президента РФ были затронуты вопросы соцподдержки и помощи участникам СВО и их семьям, повышения МРОТ, развития регионов, в том числе новых. Речь шла об экономике, образовании и других сферах, а также о внешней политике России.

В начале выступления Владимир Путин сказал слова благодарности всем россиянам за мужество и решимость. Он отметил, что поголовное большинство граждан оказали поддержку СВО и действиям по защите Донбасса. Также он выразил благодарность героям страны, выполняющим задачи спецоперации.

Президент заявил, что государство обязано поддерживать семьи, потерявшие родных и близких, оказывать содействие их детям в получении образования и обретении профессии.

Лидер страны дал поручение создать государственный фонд адресной помощи, которая будет оказываться семьям погибших воинов и ветеранам СВО.

Также президент инициирует установление для всех военнослужащих — участников СВО регулярного отпуска длительностью минимум 14 дней не реже одного раза в полгода без учета времени, потраченного на дорогу.

Кроме того, было предложено установить с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда, сумма которого составит 19 242 рубля. Также будет увеличен размер социального налогового вычета.

Регионам предоставят средства для реализации нацпроектов, что были зарезервированы на 2024 год, посредством беспроцентных казначейских кредитов.

Будет продолжена программа социальной газификации, для российских граждан она будет действовать постоянно. Это способствует дальнейшему развитию инфраструктуры в стране.

Президент РФ напомнил, что, согласно программе капремонта школ, к концу 2023 года будут приведены в порядок порядка 3,5 тысячи зданий.

Новый толчок развитию образования даст возвращение к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием.

Отдельное внимание Путин уделил усилению кадрового потенциала Российской армии и флота.

В конце речи президент затронул тему поддержки фронта и участия в этом россиян, отмечает сайт er.ru. В своем комментарии по поводу итогов послания Андрей Турчак заявил, что сегодня вся страна объединилась ради общей цели — все для фронта и все для победы. «Главная идея в обращении президента РФ: «Народ и армия едины. Так в нашей стране было, есть и будет. И только так победим!» — сказал секретарь генсовета «Единой России».