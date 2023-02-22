Лозанна, Швейцария, 22 февраля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) пока не собирается отменять санкции, введённые против России и Белоруссии. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба МОК.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

«Санкции были введены в действие в феврале 2022 года, а затем были дополнительно усилены и подтверждены Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года. Они остаются в силе», — говорится в сообщении.

В МОК отметили, что санкции, которые применили в отношении данных государств, являются «беспрецедентными». Тем не менее, в комитете считают, что его деятельность якобы способствует миру и объединению стран через спорт. В МОК полагают, что спортсмены, которые уважают Олимпийскую хартию, могут стать «катализатором диалога».

Напомним, в феврале 2022 года МОК призвал международные федерации не допускать до спортивных соревнований граждан России и Белоруссии из-за спецоперации по денацификации Украины. Исключение может быть сделано для спортсменов, согласившихся выступать под нейтральным флагом, если они не поддерживают СВО.