Москва, 22 февраля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что вписать ядерные потенциалы Франции и Великобритании в ДСНВ не представляется возможным.

Сергей Карпухин/ТАСС Сергей Рябков

«В действующий, но приостановленный нами договор вписать потенциалы Великобритании и Франции не получится ни с какой точки зрения. Это поменяет суть договора», — отметил Рябков на заседании комитетов Совета Федерации 22 февраля.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия российской стороны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений во вторник, 21 февраля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Ранее в беседе с журналистами Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация на данный момент не планирует вводить какие-либо изменения в свою ядерную доктрину.