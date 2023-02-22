Глава разведки Украины Буданов заявил, что решающие бои в зоне СВО состоятся весной

Киев, , 14:11 — REGNUM Решающие боестолкновения в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине произойдут с середины и до конца весны 2023 года. Такое мнение 22 февраля высказал главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С середины и до конца весны будут решающие бои», — заявил он в интервью изданию Forbes. ua.

Также Буданов отметил, что военные действия в этот период, по его мнению, станут переломным моментом в конфликте, и добавил, что он считает, что российские войска уже якобы начали большое наступление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали, что Специальная военная операция (СВО) на Украине к 364-му дню сохраняет наступательный характер. В районе населённого пункта Доброволье Донецкой Народной Республики (ДНР) был поражён пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.