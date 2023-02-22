Неаполь, Италия, , 14:09 — REGNUM Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти рассматривается руководством «Ливерпуля» в качестве возможной замены Юргену Клоппу. Об этом в среду, 22 февраля, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Лучано Спаллетти © Александр Вильф/РИА Новости

Отмечается, что действующее соглашение бывшего наставника «Зенита» с неаполитанским клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Однако после завершения текущего сезона Спаллетти может покинуть «Наполи» при наличии выгодного предложения из Английской Премьер-лиги.

После 23 сыгранных туров итальянской Серии А 2022/23 «Наполи» под руководство Лучано Спаллетти, одержав 20 побед и набрав 62 очка, с отрывом в 15 очков занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата.

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