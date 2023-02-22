Бывший премьер Италии Берлускони ответил Зеленскому на упрёк, что его дом не бомбили

Рим, , 14:09 — REGNUM Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони оскорбили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что его дом в Италии никогда не бомбили, поэтому он допускает такие высказывания в адрес Киева.

Сильвио Берлускони European People's Party

Как отметило окружение лидера входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия», Берлускони хотел бы ответить публично на эти выпады украинского руководителя, однако его официального заявления не последовало.

При этом Берлускони заявил, что Зеленский не знает о нём ничего, хотя он еще ребенком пережил бомбардировки союзников Италии в годы Второй мировой войны. Он также рассказал, что помнит, несмотря на шестилетний возраст, как одна бомба упала на улицу, где был его дом.

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Напомним, экс-премьера Италии Сильвио Берлускони оскорбили слова Зеленского о том, что его «дом ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников». Украинский лидер выразил так свое отношение к итальянскому политику после негативной оценки Берлускони действий киевских властей, которые обрекли свою страну на участие в войне, «хотя достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса».