Луганск, , 14:19 — REGNUM Массовый отъезд сотрудников СБУ из подконтрольных Киеву территорий Донбасса заметили российские разведчики, сообщает 22 февраля в своём телеграм-канале полковник ЛНР Виталий Киселёв.

СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Наши источники сообщают, что из Новодружевки, Константиновки, Краматорска и Славянска массово выехали сотрудники СБУ», — информирует Киселёв.

Он предположил, что украинские деятели пустились наутёк, послушав послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Как отметил Киселёв, «или видать даже что-то знают».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в своём обращении 21 февраля заявил, что Россия ответит на любые вызовы. Он назвал Киев марионеткой Запада и объявил о приостановке Россией соблюдения Договора о сокращении наступательных вооружений.

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