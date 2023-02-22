Луганск, 22 февраля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Массовый отъезд сотрудников СБУ из подконтрольных Киеву территорий Донбасса заметили российские разведчики, сообщает 22 февраля в своём телеграм-канале полковник ЛНР Виталий Киселёв.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

«Наши источники сообщают, что из Новодружевки, Константиновки, Краматорска и Славянска массово выехали сотрудники СБУ», — информирует Киселёв.

Он предположил, что украинские деятели пустились наутёк, послушав послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Как отметил Киселёв, «или, видать, даже что-то знают».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в своём обращении 21 февраля заявил, что Россия ответит на любые вызовы. Он назвал Киев марионеткой Запада и объявил о приостановке Россией соблюдения Договора о сокращении наступательных вооружений.