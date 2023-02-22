Париж, , 14:03 — REGNUM Во французском департаменте Па-де-Кале 16-летний молодой человек напал на свою учительницу испанского языка, передает телеканал BFM TV.

Французская полиция Kevin.B

Уточняется, что 50-летняя учительница скончалась от полученных ран. У нее зафиксирована остановка сердца и дыхания.

Позднее стало известно, что подросток страдает психическими расстройствами.

Дело передано в судебную полицию Бордо. На место выехали региональный префект, прокурор и министр образования.