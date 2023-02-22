Премьер-министр Баварии подверг критике главу МИД Германии Анналену Бербок
Мюнхен, Германия, 22 февраля 2023, 14:02 — REGNUM Премьер-министр Баварии Маркус Зедер раскритиковал главу МИД Германии Анналену Бербок за провокационные и опасные слова по отношению к России.
«Министр иностранных дел [Анналена Бербок — ред.] должна следить за тем, что она говорит», — заявил Зедер в эфире телеканала Die Welt.
Также премьер Баварии обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой «остановить Бербок с ее неаккуратными высказываниями».
Ранее французское издание Journal du Dimanche сообщало, что Анналена Бербок планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Федеративной Республики Германии, в случае роспуска Бундестага из-за ситуации на Украине.
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