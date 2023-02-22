Мюнхен, Германия, 22 февраля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер раскритиковал главу МИД Германии Анналену Бербок за провокационные и опасные слова по отношению к России.

Kira Hofmann/IMAGO/TASS Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

«Министр иностранных дел [Анналена Бербок. — Прим. ред.] должна следить за тем, что она говорит», — заявил Зедер в эфире телеканала Die Welt.

Также премьер Баварии обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой «остановить Бербок с ее неаккуратными высказываниями».

Ранее французское издание Journal du Dimanche сообщало, что Анналена Бербок планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Федеративной Республики Германии в случае роспуска бундестага из-за ситуации на Украине.