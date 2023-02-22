В МИД РФ сообщили, что Москва пока не планирует менять ядерную доктрину
Москва, 22 февраля 2023, 14:05 — REGNUM Москва пока не планирует менять ядерную доктрину, но многое будет зависеть от действий США. Об этом 22 февраля сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Если обстановка этого потребует, дополнительный анализ будет проведён. Мы вообще говорим о том, что возможные контрмеры на неприемлемое поведение США будут отрабатываться и изучаться на постоянной основе», — сказал Рябков.
Он подчеркнул, что пока «совершенно нет» оснований для перехода к подобным действиям. При этом представитель МИД отметил, что действия США будут отслеживаться особо внимательно, учитывая то, что они постоянно ищут возможности для оказания давления на РФ.
Напомним, 22 февраля Госдума в ходе пленарного заседания приостановила действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США.
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