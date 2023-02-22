С начала СВО уничтожено 7979 единиц бронетехники ВСУ
Москва, 22 февраля 2023, 13:59 — REGNUM Почти восемь тысяч украинских танков уничтожено за время проведения спецоперации на Украине, сообщил 22 февраля журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, за время СВО уничтожено 386 самолётов, 210 вертолётов и 3213 беспилотников ВСУ. Также поражено 405 зенитных ракетных комплексов, 7979 танков и других боевых бронированных машин.
Отмечается также, что российские военные с момента начала спецоперации уничтожили 1037 боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ, 4179 орудий полевой артиллерии и миномётов, 8494 единицы специальной военной автомобильной техники.
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