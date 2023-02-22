Москва, 22 февраля, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Почти восемь тысяч украинских танков уничтожено за время проведения спецоперации на Украине, сообщил 22 февраля журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости Подбитый танк ВСУ

По данным Минобороны, за время СВО уничтожено 386 самолётов, 210 вертолётов и 3213 беспилотников ВСУ. Также поражено 405 зенитных ракетных комплексов, 7979 танков и других боевых бронированных машин.

Отмечается также, что российские военные с момента начала спецоперации уничтожили 1037 боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ, 4179 орудий полевой артиллерии и миномётов, 8494 единицы специальной военной автомобильной техники.