Москва, 22 февраля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Речь, которую произнёс в Варшаве 21 февраля в ходе своего визита президент США Джо Байден, расценивается российской стороной как обреченная на провал попытка оказать давление на нашу страну. Об этом 22 февраля заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Министерство обороны РФ/ТАСС Тренировка стратегических сил сдерживания

«Я оцениваю это выступление как одно из многих в жанре обреченных на провал попыток оказать давление на РФ, ничего нового в тексте нет, это все мы слышали десятки раз, ещё услышим в разном исполнении», — сказал он.

При замглавы МИД РФ указал на то, что в политике США на данный момент не наблюдается каких-либо проблесков здравого смысла, и уточнил, что выступление американского лидера является свидетельством полную обоснованности решения о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Мы прочитали [речь Байдена]. Отметили про себя, что полная обоснованность решения приостановить своё участие в ДСНВ очевидна», — пояснил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не верить сообщениям CNN о якобы произведенном российской стороной неудачном испытательном пуске баллистической ракеты.