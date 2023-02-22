Симферополь, 22 февраля, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Федеральные власти поддержали инициативу по созданию в Крыму оборонительной линии. Об этом 22 февраля сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Губернатор поблагодарил президента за то, что тот поддержал его инициативу.

«Хочешь мира — готовься к войне. Крым — российский и им останется навсегда, кто бы там что не планировал», — сказал Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что предпринимаемые меры носят предупредительный характер. Сергей Аксёнов также заверил журналистов, что он полностью владеет ситуацией.

«Оборонительная линия — это весь Крым, в границах. Если не пригодится — и ладно, будем потом водить на экскурсии», — пояснил Аксёнов.

В Крыму уже начали фортификационные работы на территории полуострова для обеспечения безопасности граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал визит президента США Джо Байдена на Украину предвестником бед и разрушений для народа Украины.