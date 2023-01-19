Москва, 22 февраля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Российская сторона в настоящее время не планирует никаких контактов с западными странами по контролю над вооружениями. Об этом 22 февраля журналистам заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

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Дипломат уточнил, что это касается как Вашингтона, так и Франции с Великобританией, потенциал которых в сфере стратегических вооружений Россия также не может игнорировать.

«Никаких контактов с американцами не планируем», ― подчеркнул Рябков.

Такой же отрицательный ответ он дал и насчёт Парижа и Лондона.

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Замглавы внешнеполитического ведомства добавил, что не знает, возобновится ли диалог России и Соединённых Штатов по контролю над ядерными вооружениями. При этом, по его словам, в планах у Москвы никаких контактов с Вашингтоном по договору ДНСВ, участие в котором Россия приостанавливает, нет. Со стороны США также не наблюдается положительных изменений.

«Мы не видим сейчас никаких признаков того, чтобы ситуация в поведении Вашингтона менялась хотя бы в каких-то аспектах к лучшему», ― указал российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) 21 февраля в послании Федеральному собранию объявил президент РФ Владимир Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что Москва не выходит из договора, а только приостанавливает своё участие.