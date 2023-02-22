Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Инвесторы назвали сумму, накопив которую было бы комфортно проживать на пенсии. Эта сумма составила, по данным опроса Bloomberg MLIV Pulse, от $3 до $5 млн.

Пенсионерка в магазине Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным агентства, в исследовании участвовали 553 инвестора из разных стран мира. На такую сумму согласились бы при уходе на пенсию две трети из них, в том числе 50% респондентов из Африки, Австралии и Океании, 33% южноамериканских инвесторов, 31% — из Северной Америки, 24% инвестора из Азии и 22% — с Ближнего Востока.

Оставшаяся часть участников опроса из числа инвесторов назвала более высокую сумму. Им бы комфортно жилось на пенсии при накоплениях в размере более $5 млн. Эту цифру назвали необходимой для ухода на отдых 42% инвесторы из Северной Америки, 35% — из Азии, 33% — с Ближнего Востока и 23% — из Европы и Австралии.