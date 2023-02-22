Москва, , 13:40 — REGNUM Девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS ВСУ уничтожено за сутки в ходе спецоперации в ряде районов ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областей, сообщил 22 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Представитель Минобороны уточнил, что ракеты уничтожила российская система ПВО. Кроме того, сбиты десять беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Объекты поражены в районах населённых пунктов Антоновка (Херсонская область), Краснореченское, Рубежное, Пшеничное, Кременная, Червонопоповка и Залиман (ЛНР), Никольское и Владимировка (ДНР) и Токаревка Харьковской области Украины.

Ранее Конашенков сообщил, что в украинском городе Сумы уничтожен военный завод.

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