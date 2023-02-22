Москва, 22 февраля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Полемику на тему о якобы недостаточном количестве боеприпасов у частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а также о других противоречиях между добровольцами и российским оборонным ведомством не комментирует администрация президента России. Об этом 22 февраля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

«Да, действительно, в СМИ публикуется обмен разными заявлениями, но это тема, которая относится непосредственно к проведению СВО [специальной военной операции], поэтому я оставляю это министерству обороны», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие заявления главы указанной ЧВК Евгения Пригожина.

Также представитель Кремля рекомендовал представителям СМИ обращаться по этому вопросу в российской оборонное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что данные о том, что поставки боеприпасов российским штурмовикам-добровольцам, которые принимают участие в освобождении города Артёмовска Донецкой Народной Республики (ДНР), недостаточны, являются несоответствующими действительности.