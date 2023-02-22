Москва, , 13:37 — REGNUM Учитывая кардинальное изменение отношений между Россией и Соединёнными Штатами, Москва будет внимательно следить за действиями США и их союзников в сфере вооружений. Об этом 22 февраля сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Пуск ракеты Trident II © US Navy/Global Look Press

«Мы, безусловно, будем внимательнейшим образом отслеживать дальнейшие действия США и их союзников, в том числе на предмет принятия, если потребуется, дальнейших контрмер», — сказал Рябков.

Он отметил, что в последнее время США ищут возможности оказывать давление на Россию по различным вопросам. В таких условиях между странами, по словам замглавы МИД РФ, не может быть сотрудничества в военной сфере.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин объявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), так как США не выполняют его положения, но настойчиво требуют этого от российской стороны.