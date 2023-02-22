Донецк, 22 февраля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) на Украине к 463-му дню сохраняет наступательный характер. В районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики (ДНР) был поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины), сообщает 22 февраля Минобороны РФ. В районе населенного пункта Мемрик ДНР разгромлен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (22.02.2023 г.)

Больше всего потерь за последние сутки ВСУ понесли на донецком направлении: до 250 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, в районе населенного пункта Катериновка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ.

Артиллерия на краснолиманском направлении помогла уничтожить более 135 украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики (ЛНР) и Ямполовка (ДНР).

На купянском направлении уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа. На южнодонецком направлении нанесено комплексное огневое поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка (ДНР): ВС РФ уничтожили до 65 украинских военнослужащих.

На херсонском направлении уничтожены две гаубицы Д-30, в районах населенных пунктов Антоновка и Чернобаевка Херсонской области поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетчики и артиллеристы ВС РФ, участвующие в специальной военной операции, в течение прошедших суток 21 февраля поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. Разбита военная техника и уничтожена живая сила в 113 районах.

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