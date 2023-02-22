Москва, , 13:34 — REGNUM Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия остается приверженной закону о недопустимости ядерной войны даже после приостановки своего участия в ДСНВ.

Учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М» © Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Да, конечно, по другому быть не может. Я думаю, все обратили внимание на то, что сказал президент в послании Федеральному собранию…», — сказал Рябков в беседе с журналистами 22 февраля.

Также заместитель главы внешнеполитического ведомства отметил, что тезис о непобедимости ядерной державы необходимо воспринимать в совокупности с тезисом о недопустимости ядерной войны.

Напомним, что Владимир Путин объявил о приостановке Россией своего участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений 21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

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