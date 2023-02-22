В Сумах в рамках СВО разрушен цех крупнокалиберных миномётов
Сумы, Украина, 22 февраля 2023, 13:28 — REGNUM Цех по производству крупнокалиберных миномётов и боеприпасов для ВСУ поражён ударом российских ВКС в районе украинского города Сумы, сообщил 22 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Отмечается, что в этом цехе также проводился ремонт крупнокалиберных миномётов, применяемых украинскими боевиками в ходе военных действий.
Напомним, по данным американских СМИ, американцы начали поставлять Киеву дальнобойные высокоточные бомбы Jdam-ER.
Читайте ранее в этом сюжете: США начали поставлять Киеву дальнобойные высокоточные бомбы — Bloomberg
Читайте развитие сюжета: Минобороны РФ сообщило о поражении беспилотников и ракет HIMARS в зоне СВО