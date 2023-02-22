Сумы, Украина, 22 февраля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Цех по производству крупнокалиберных миномётов и боеприпасов для ВСУ поражён ударом российских ВКС в районе украинского города Сумы, сообщил 22 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что в этом цехе также проводился ремонт крупнокалиберных миномётов, применяемых украинскими боевиками в ходе военных действий.

Напомним, по данным американских СМИ, американцы начали поставлять Киеву дальнобойные высокоточные бомбы Jdam-ER.