Москва, 22 февраля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Российские военные продолжают наступление на донецком направлении. Об этом 22 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

Станислав Красильников/ТАСС Военнослужащий в зоне СВО

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«На донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Южной» группировки войск», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Так, за прошедшие сутки на данном направлении потери ВСУ составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубица Д-20.

«Кроме того, в районе населённого пункта Катериновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ», ― добавили в Минобороны России.

Ранее по теме: Российские войска уничтожили свыше 170 военных ВСУ на донецком направлении

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 21 февраля, во время наступательных действий на донецком направлении «Южной» группировкой российских войск было уничтожено свыше 170 военных вооружённых формирований Украины. Также ВСУ лишились пяти боевых бронированных машин, четырёх автомобилей, боевой машины РСЗО «Град» и четырёх гаубиц.