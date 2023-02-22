При обстреле ВСУ города Шебекино загорелся ТЦ, есть пострадавший
Шебекино, Белгородская область, 22 февраля 2023, 13:22 — REGNUM В результате обстрела города Шебекино со сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся торговый центр, пострадал человек. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Обстрел Шебекино. Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. По предварительным данным, есть один пострадавший», — говорится в сообщении.
По уточненной информации, пострадавший при обстреле со стороны ВСУ мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.
Сообщается также, что спасатели приступили к тушению пожара.
Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины.