Шебекино, Белгородская область, , 13:22 — REGNUM В результате обстрела города Шебекино со сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся торговый центр, пострадал человек. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Обстрел Шебекино. Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. По предварительным данным, есть один пострадавший», — говорится в сообщении.

По уточненной информации, пострадавший при обстреле со стороны ВСУ мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Сообщается также, что спасатели приступили к тушению пожара.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины.