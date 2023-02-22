Следователи назвали поджог из-за неприязни к жильцам причиной пожара здания в центре Москвы

Москва, , 13:21 — REGNUM Причиной пожара в здании гостиницы «МКМ» на улице Международной в центре Москвы стал поджог, совершённый из-за неприязни к жильцам. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Последствия пожара в доме в центре Москвы © Прокуратура Москвы/ТАСС

«По данным следствия, неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершило поджог помещения пятого этажа», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что следствие назначило судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, а также допросило свидетелей и руководство общежития, в котором располагается гостиница.

Также указывается, что ведётся расследование уголовного дела по пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом») и ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 11 человек выросло количество пострадавших в результате пожара в центре Москвы.