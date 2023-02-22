Москва, 22 февраля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Из дайджестов узнаёт президент РФ Владимир Путин о впечатлении, которое произвело на жителей страны послание Федеральному собранию, ведь читать все отклики некогда, сообщил 22 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Трансляция послания президента РФ Владимира Путина

Отметив, что в администрации президента есть служба, которая отслеживает отклики и готовит сводную информацию для главы государства, Песков сказал:

«Естественно, не со всей этой информацией президент в состоянии ознакомиться. Но что-то он, конечно, может прочитать».

Он добавил, что традиционно послание Путина Федеральному собранию «привлекает внимание мировой общественности».

Напомним, послание Путина произвело впечатление в том числе на иностранных граждан. Так, пользователи Twitter в США отметили, что президент РФ «сделал много верных замечаний» об их стране.