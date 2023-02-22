Москва, , 13:15 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не верить сообщениям CNN о якобы произведенном российской стороной неудачного испытательного пуска баллистической ракеты. Об этом дипломат заявил журналистам 22 февраля.

Сергей Рябков © Владимир Федоренко/РИА Новости

«Программа испытательных пусков — не вопрос, который стоит комментировать», — сказал Рябков, отметив, что вся достоверная информация предоставляется по каналам Минобороны.

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Сергей Рябков напомнил, что в последнее время очень в публичном пространстве возникает много ситуаций провокационного характера.

«Нельзя доверять всему, что появляется в СМИ. Тем более, если источником выступает CNN», — добавил Рябков.

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Напомним, ранее CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Россия якобы провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», и оно прошло неудачно.