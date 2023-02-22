Замглавы МИД РФ Рябков оценил сообщения CNN о якобы совершённом пуске ракет
Москва, 22 февраля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не верить сообщениям CNN о якобы произведенном российской стороной неудачном испытательном пуске баллистической ракеты. Об этом дипломат заявил журналистам 22 февраля.
«Программа испытательных пусков не вопрос, который стоит комментировать», — сказал Рябков, отметив, что вся достоверная информация предоставляется по каналам Минобороны.
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Сергей Рябков напомнил, что в последнее время в публичном пространстве возникает очень много ситуаций провокационного характера.
«Нельзя доверять всему, что появляется в СМИ. Тем более если источником выступает CNN», — добавил Рябков.
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Напомним, ранее CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Россия якобы провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и оно прошло неудачно.