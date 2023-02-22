Москва, 22 февраля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России за последние сутки в ходе боёв под Херсоном уничтожили две вражеские буксируемые гаубицы Д-30. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости Танк Т-90М ведет стрельбу по позициям ВСУ

«Также в районах населённых пунктов Антоновка и Чернобаевка Херсонской области поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны», — говорится в сообщении.

Кроме того, за последние сутки российские бойцы уничтожили Д-30 и две самоходные гаубицы «Гвоздика» под Красным Лиманом. Также под Донецком были уничтожена ещё гаубицы Д-20 и Д-30 ВСУ.

Стоит отметить, что всего за время спецоперации по денацификации Украины российские подразделения уничтожили 4179 артиллерийских орудий и миномётов противника.