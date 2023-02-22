Москва, , 13:13 — REGNUM Россия продолжить делать всё возможное, чтобы получить доступ к проводимым западными странами расследованиям диверсий на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2». Об этом 22 февраля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Береговые объекты газопровода «Северный поток — 2» в городе Любмин в Германии © Екатерина Соловьева/РИА Новости

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона, к сожалению, в данном вопросе ограничена в возможностях.

Читайте также: МИД РФ потребовал от США объяснений по взрывам на «Северных потоках»

«Здесь мы ограничены в возможностях очевидно, потому что речь идёт о территориальных водах других государств, которые в настоящее время категорически отказывают России в праве принимать участие в расследовании и проводить собственное в их территориальных водах», ― пояснил Песков.

Он указал на то, что Москва расценивает такие действия очень негативно.

«Это, безусловно, мы расцениваем как весьма и весьма негативное проявление, которое не способствует поиску истины и определению тех, кто виновен в этом террористическом акте», ― отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее по теме: Пекин потребовал тщательно расследовать диверсии на «Северных потоках»

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

В МИД России заявили, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и не мешать объективному расследованию для установления виновных.