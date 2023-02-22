Военные ВС РФ поразили за сутки 84 артиллерийских подразделения ВСУ в 113 районах

Москва, , 13:12 — REGNUM Ракетчики и артиллеристы ВС РФ в течение прошедших суток поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. Разбита военная техника и уничтожена живая сила в 113 районах. Такие данные привела пресс-служба Министерства обороны РФ в ходе брифинга 22 февраля.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечено также, что в ДНР, в районе населенного пункта Доброволье, поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ. Также в районе села Мемрик уничтожен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.

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Ранее сообщалось, что российские войска пресекли попытки ВСУ контратаковать на краснолиманском направлении. По данным военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ пытались контратаковать в районе населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, но потерпели поражение.