Москва, , 13:09 — REGNUM Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две самоходные гаубицы «Гвоздика» и одну гаубицу Д-20 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 22 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В ходе наступательных действий подразделений группировки войск «Центр», огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ», — указал Конашенков. — «В районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское (ЛНР) и Ямполовка (ДНР)».

По словам представителя Минобороны РФ, за сутки на данном направлении уничтожено более 135 украинских военнослужащих, а также боевая машина пехоты и четыре боевые бронированные машины.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино попал под обстрел Вооруженных сил Украины.

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