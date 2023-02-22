Угледар, ДНР, , 13:09 — REGNUM Артиллерия группировки войск «Восток» Вооруженных сил России нанесла комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ под Угледаром в ДНР. Об этом в ходе брифинга 22 февраля сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО © Александр Гальперин/РИА Новости

Отмечается, что в результате поражения удалось уничтожить до 65 человек личного состава Вооруженных сил Украины, одну боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы, Д-20 и Д-30.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал, что российские военнослужащие ведут бои в районе центра Артёмовска.

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