Угледар, ДНР, 22 февраля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Артиллерия группировки войск «Восток» Вооруженных сил России нанесла комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ под Угледаром в ДНР. Об этом в ходе брифинга 22 февраля сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Александр Гальперин/РИА Новости Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО

Отмечается, что в результате поражения удалось уничтожить до 65 человек личного состава Вооруженных сил Украины, одну боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы, Д-20 и Д-30.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал, что российские военнослужащие ведут бои в районе центра Артёмовска.