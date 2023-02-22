Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на вопрос о проведении испытаний ракеты «Сармат»

Москва, , 13:35 — REGNUM Россия видит глухую стену нежелания стран коллективного Запада искать виновных в теракте на «Северных потоках» и желание постепенно свести тему «в песок», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, он отметил, что Россия продолжит делать все возможное для расследования этого теракта. Также представитель Кремля коснулся нескольких других актуальных тем: приостановки РФ участия в ДСНВ и рабочих планов российского президента Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Российский лидер сегодня, 22 февраля, встретится с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ваном И.

«Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог. Мы дорожим и сохраняем отношения продвинутого стратегического партнерства, которое подразумевает регулярное общение глав государств», — заявил Песков. Также Путин проведет переговоры с президентом Южной Осетии Гаглоевым.

Поясняя, почему послание Путина пришли послушать больше людей, чем раньше, представитель Кремля пояснил, что эпидемиологическая обстановка позволила.

Также Песков воздержался от комментариев сообщений о неудачном пуске Россией ракеты «Сармат», переадресовал вопрос в Минобороны РФ. Журналистов интересовало, намерен ли президент РФ Владимир Путин посетить концерт по случаю годовщины воссоединения РФ с Донбассом, который 22 февраля состоится в Лужниках, но Песков оставил этот вопрос без комментария.

Представители СМИ поинтересовались планами относительно переговоров Путина и главы КНР Си Цзиньпина. На что Песков заметил, что дата пока не определена.

«Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог. Мы дорожим и сохраняем отношения продвинутого стратегического партнерства, которое подразумевает регулярное общение глав государств», — отметил пресс-секретарь главы государства. При этом Песков не может сказать, когда Китай раскроет положения разработанного им плана мирного урегулирования конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, также представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что власти КНР решительным образом опровергли сообщения о якобы имеющихся у них планах по поставкам оружия России.

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