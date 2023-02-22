Москва, 22 февраля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили за сутки свыше 40 военных вооружённых формирований Украины на купянском направлении. Об этом 22 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Как указал Конашенков, подразделения «Западной» группировки войск Вооружённых сил (ВС) РФ нанесли удары по вражеской живой силе около населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики и Масютовка Харьковской области.

«В результате поражения уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не может сказать, когда Китай раскроет положения разработанного им плана мирного урегулирования конфликта на Украине.