Санкт-Петербург, 22 февраля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Снегоуборщик, работавший на улице в Петергофе, 22 февраля случайно снёс памятник барону Александру фон Штиглицу, находившийся на Привокзальной площади у железнодорожной станции «Новый Петергоф». Об этом сообщило агентство «Невские новости».

ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков Памятник барону А. Штиглицу

Как рассказали журналистам в пресс-службе администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, техника зацепила пьедестал, из-за чего памятник упал. Повреждения после поверхностного осмотра оценили как незначительные.

«Памятник увезут на экспертизу и реставрацию. После он будет возвращён на место», — сообщили в администрации.

При этом на опубликованном видео трактор врезается в памятник ковшом, не снижая скорость, из-за чего скульптура отлетает от постамента.

Стоит отметить, что Александр фон Штиглиц был известным финансистом и меценатом в XIX веке. Памятник в Петергофе ему установили в 2009 году.