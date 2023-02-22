Москва, 22 февраля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Попыткой оказать давление на Россию стало выступление в Варшаве президента США Джо Байдена. Оно было одним из многих подобных, обреченных на провал. Так прокомментировал событие заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Mateusz Slodkowski/Fotonews/Global Look Press Выступление Джо Байдена в Варшаве

По его словам, содержание речи Байдена, произнесенной в входе визита в Польшу, было по сути похожим на сказанные уже ранее десятки раз. При этом, по его мнению, «никаких проблесков здравого смысла на российском направлении в политике Вашингтона не просматривается». В связи с этим временная приостановка РФ участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений очевидна, считает Рябков.

«Я оцениваю выступление это как одно из многих в жанре обреченных на провал попыток оказать давление на РФ. Ничего нового в тексте нет. Это все мы слышали десятки раз, еще услышим в разном исполнении», — заявил дипломат журналистам.

Напомним, комментируя речь Джо Байдена в Варшаве, в которой он заявил, что США и Запад не собираются нападать на Россию, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал её «проповедью в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм».