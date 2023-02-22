Песков заявил, что СМИ из недружественных стран не получили аккредитацию на выступление Путина

Москва, , 13:02 — REGNUM СМИ из недружественных стран не получили аккредитацию на оглашение президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, сообщил 22 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Фактически все, кто присутствовал здесь, в России, зарубежные СМИ, обращались за аккредитацией, мы их не аккредитовали», — сказал Песков.

Напомним, ранее Песков предупреждал, что на оглашение президентом послания Федеральному собранию аккредитацию СМИ из недружественных стран не получат.

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