Москва, , 13:01 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о возможном посещении Владимиром Путиным митинг-концерта в Лужниках.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Без ответа оставлю ваш вопрос», — заявил Песков в ходе брифинга 22 февраля.

При этом заместитель руководителя Администрации президента отметил, что если это произойдет, то пресс-служба Кремля непременно об этом уведомит.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» поздравит граждан с Днем защитника Отечества.

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