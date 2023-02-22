Москва, 22 февраля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Коллективный Запад настойчиво не желает проводить объективное расследование диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2». Об этом 22 февраля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

Читайте также: МИД КНР призвал объективно расследовать взрывы на «Северных потоках»

Официальный представитель Кремля добавил, что на заседании Совбеза ООН по поводу взрывов на нитках российских газопроводов, которое состоялось 21 февраля по инициативе России после нашумевшей публикации статьи американского журналиста Сеймура Херша, удалось привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования.

Песков подчеркнул, что оно необходимо для того, чтобы «действительно подтвердить те подозрения, которые подкреплены некоторыми достаточно детальными на удивление расследованиями» в отношении вероятных причастных к этой диверсии, «которую можно и нужно классифицировать как теракт в отношении критически важной для европейского континента энергетической инфраструктуры».

Ранее по теме: Небензя сообщил об обсуждении резолюции по диверсиям на «Северных потоках»

Несмотря на это, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, Запад, видимо, хочет, чтобы эта тема «ушла в песок».

«С другой стороны мы видим глухую стену нежелания это делать, со стороны стран коллективного Запада, и, напротив, видим их желание особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок», ― указал Песков, подчеркнув, что российская сторона будет «дальше работать с тем, чтобы не позволить им это сделать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что текст проекта российской резолюции в Совете Безопасности ООН о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» всё ещё обсуждается.