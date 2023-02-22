Песков заявил, что власти Китая решительно опровергли сообщения о «поставках» оружия России

Москва, , 12:55 — REGNUM Власти КНР решительным образом опровергли сообщения о якобы имеющихся у них планах по поставкам оружия России и тут ничего нельзя добавить. Об этом 22 февраля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Я не думаю, что я могу более красочно ответить по этой теме, чем это уже сделали китайские представители. Они уже ответили на эти вопросы, они решительно опровергли», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков подчеркнул, что после таких заявлений в этом вопросе ничего добавить нельзя.

При этом ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю последствиями в случае поставок им оружия российской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин встретится в Москве с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ваном И и президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.