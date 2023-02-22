Москва, 22 февраля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистами 22 февраля пообещал проинформировать в случае уточнения срока контактов Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«По мере того как очертания следующих контактов и их сроки будут проясняться между нами, мы будем вас информировать», — сказал Песков в ходе брифинга.

Напомним, что сегодня, 22 февраля, прошли переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И.