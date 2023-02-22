Москва, , 12:50 — REGNUM О реакции коллективного Запада на решение России приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) рассказал 22 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы видим первую реакцию. Она достаточно консолидированная среди представителей коллективного Запада», — сказал Песков, добавив, что подобная реакция не говорит о готовности к диалогу.

Представитель Кремля заявил, что России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности.

Отвечая на вопрос журналистов о возвращении к выполнению ДСНВ, Песков уточнил, что это будет зависеть от позиции Запада.

«Мы видим вовлеченность НАТО в конфликт, НАТО работает, чтобы превратить локальный конфликт во вселенский, с другой стороны, НАТО сохраняет враждебную позицию в отношении нашей страны, мы должны на это отвечать», — уточнил Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Госдума на пленарном заседании приостановила действие договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.