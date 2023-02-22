Москва, , 12:51 — REGNUM В этом году была возможность собрать больше приглашённых в зал, где президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, сообщил 22 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Во-первых эпидемиологическая обстановка позволила пригласить большее количество людей. «Кроме того, конечно, инфраструктура Гостиного двора позволила пригласить больше людей, потому что места там просто гораздо больше, чем в том же Георгиевском зале Кремля», — сообщил Песков.

Состав приглашённых, добавил представитель Кремля, определяет администрация президента.

Читайте ранее в этом сюжете: Уроженцы Донбасса должны стать опорой развития новых регионов — Путин