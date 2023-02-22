Москва, , 12:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не может сказать, когда Китай раскроет положения разработанного им плана мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил 22 февраля журналистам.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это надо у наших китайских товарищей спрашивать, не у нас», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

21 февраля постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь объявил, что Китай обнародуем предлагаемый мирный план по Украине в ближайшие дни.

Напомним, ранее о наличии у Китая плана по мирному урегулированию сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он рассказал, что на встрече с ним китайский дипломат Ван И рассказал основные элементы плана, но текст с подробностями не передал.

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