Песков ответил на вопрос о дате объявления мирного плана по Украине от КНР
Москва, 22 февраля 2023, 12:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не может сказать, когда Китай раскроет положения разработанного им плана мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил 22 февраля журналистам.
«Это надо у наших китайских товарищей спрашивать, не у нас», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.
21 февраля постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь объявил, что Китай обнародуем предлагаемый мирный план по Украине в ближайшие дни.
Напомним, ранее о наличии у Китая плана по мирному урегулированию сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он рассказал, что на встрече с ним китайский дипломат Ван И рассказал основные элементы плана, но текст с подробностями не передал.
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