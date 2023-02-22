Москва, 22 февраля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. В среду, 22 февраля, президент России Владимир Путин встретится в Москве с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ван И, а также с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Об этом 22 февраля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Сегодня Путин в Кремле. Середина дня будет посвящена внешнеполитическим мероприятиям. Путин примет находящегося с рабочим визитом в Москве Ван И, он занимается вопросами внешней политики Китая», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что ранее Ван И уже провёл в Москве переговоры с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Кроме того, он уточнил, что также позднее президент РФ проведёт встречу со своим коллегой из Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И заявил, что он будет углублять российско-китайские отношения на любом посту.